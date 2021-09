Betrunkene Instagram-Posts sind das neue „Drunk Texting“

Betrunkene Anrufe und „ drunk texting “, also das betrunkene Versenden von Nachrichten, gibt es schon so lange wie das Telefon selbst. Im Roman Der Fänger im Roggen von 1951 ruft der Protagonist Holden Caulfield zum Beispiel betrunken seine Exfreundin an . Spulen wir vor ins Jahr 2015, wo 89 Prozent der Befragten in einer Studie angaben, schon mal betrunken eine Nachricht verschickt zu haben, und 76 Prozent gestanden, betrunken jemanden angerufen zu haben. Während Drunk Texting und Calling demnach also schon immer zu unserem modernen Leben gehört haben, sind Drunk Instagramming, TikToking und Co. aber etwas neuer.