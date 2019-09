So kam es, dass ich in meiner Jugend weder mit Sex noch mit Drogen in Berührung kam. Seitdem habe ich aber alles ausgekostet, was ich bis dahin verpasst hatte. Naja, fast alles. Ein Umzug nach New York hatte meine Aversion gegen Drogen nur noch verstärkt, da ich den gelegentlichen Kokainkonsum meiner damaligen Freundin mit Untreue in Verbindung brachte. Ich verachtete sie fast schon, wenn sie mit zwielichtigen Gestalten in klitzekleinen Bartoiletten verschwand und mit blitzenden Augen und einem durchtriebenen Lächeln zurückkam. Wer weiß, was die beiden dort noch so veranstaltet hatten und wieso war ein anderer Typ überhaupt dazu befugt, sie aufzuheitern?