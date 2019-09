Cecily: „Bevor ich meinenEhemann kennenlernte, habe ich für eine kurze Weile einen anderen Typen gedated. Es hat direkt zwischen uns gefunkt. Doch irgendwann verhielt er sich mir gegenüber sehr distanziert. Wie rief mich an und sagte: „Du bist eine Künstlerin. Du wirst mal ganz groß rauskommen. Du wirst durch die Weltgeschichte touren und busy sein. Ich bin an einem anderen Punkt: Ich bin bereit, sesshaft zu werden, zu heiraten und ein Haus zu kaufen“. Ich dachte damals, das wäre nur eine Ausrede und er würde mich anlügen. Aber jetzt ist er verheiratet, hat ein Kind und ein Haus. Er wusste, was er will und ich wusste, was ich will. Er hatte recht – es hat einfach nicht gepasst. Meine Karriere ist mir wirklich sehr wichtig.“