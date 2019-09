Kravitz ist nicht nur in der Serie zu sehen, sie produziert sie auch. Als Autorinnen sind Veronica West und Sarah Kucserka dabei, die zuvor u.a. an Ugly Betty mitgewirkt haben. Die neue Tv-Serie könnte auch Gender-Stereotypen beeinflussen, indem sie uns den charmant-kruden Musikliebhaber als Frau zeigt. So oder so, freuen wir uns auf zehn Folgen mit Kravitz. Womöglich können wir dank dieser Serie nicht nur unsere Playlist updaten, sondern uns auch in Sachen Style was abschauen. Laut Variety ist der Launch beim Streaming-Anbieter von Disney für Ende 2019 geplant.