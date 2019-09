Darf ich als aufgeklärter Mensch 2018 noch frauenfeindliche, homophobe Musik hören?

Außerdem fehlt weit, wer glaubt, es seien nur Männer, die stereotype Rollenbilder am Leben halten. Auch einige weibliche Künstlerinnen halten das Hausfrauenideal derart hoch, dass man sich am liebsten nur noch an den Kopf fassen möchte. Zu sehen beispielsweise an der schon genannten Meghan Trainor, die neben „All About That Bass“ auch noch eine Gebrauchsanleitung an ihren zukünftigen Ehemann verfasst hat: „Dear Future Husband“. Kostprobe gefällig? „Vergiss nicht, mir zu jedem Jahrestag Blumen zu kaufen / Denn wenn du mich richtig behandelst / Werde ich die perfekte Ehefrau sein / Den Einkauf erledigen / Und dir kaufen, was du brauchst.“ Ach, Meghan. Oder Nicki Minaj in David Guettas „Hey Mama“: „Yes, I do the cooking / Yes, I do the cleaning / Plus, I keep the na-na real sweet for your eating /Yes, you be the boss, and yes, I be respecting / Whatever that you tell me / 'Cause it's game you be spitting“. Stimmt, der Herr des Hauses hat ja schließlich das Wort, da kann die Frau mal schön den Mund halten und sich ein bisschen pflegen, damit der Mann sie auch lange sexy findet. Und bitte das Kochen und Putzen nicht vergessen. Die Fünfziger lassen grüßen? „Hey Mama“ wurde 2014 veröffentlicht, erreichte locker die Top 10 der deutschen Single-Charts und wurde weltweit mit Gold und Platin ausgezeichnet.