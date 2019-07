Fest steht: Filmmusik ist nicht einfach nur Hintergrundgeplänkel. Sie ist die Seele des Films. Sie ist Kunst. Sie macht aus vielen bunten Bildern ein Feuerwerk an Emotionen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein klitzekleines bisschen zu pathetisch. Aber sind wir doch mal ehrlich: Was sorgt bei öfter für Gänsehaut, glasige Augen oder ein breites Grinsen: Ein Bild oder Musik? Eben. Wenn du also noch auf der Suche nach dem perfekten Film für einen verregneten Herbstsonntag bist, dann geh doch vielleicht heute mal nicht nach der Story oder der Besetzung, sondern nach dem Soundtrack.