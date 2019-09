24 Stunden im Leben einer Sexarbeiterin – in Bildern (NSFW)

Halds Interesse an den Lebensgeschichten von Sexarbeiter*innen regte sich nach einer unerwarteten Begegnung mit dem Gewerbe: Sie lebte in einem hippen Viertel in Kopenhagen, als sie plötzlich bemerkte, dass die Nachbarin in der Wohnung unter ihr ein kleines Bordell betrieb. „In den Geschichten, die ich kannte, ging es immer um Prostituierte, die auf der Straße lebten und Drogen nahmen“, sagt Hald. Ihre Nachbarin passte nicht in dieses Bild.