Wie aber reagieren nach so einem Abend? Ich habe lange dazu tendiert ellenlange Entschuldigungsnachrichten zu tippen, die meinem Gegenüber unmissverständlich klar machen sollten, wie Leid es mir tut und dass ich eigentlich gar nicht so bin. Aber soll ich euch etwas sagen? Meist sind diese Nachrichten mindestens genau so peinlich für den Empfänger wie die Aktion an sich, wenn nicht sogar noch unangenehmer. Denn glaubt es oder nicht: Wir alle waren schon mal betrunken und haben etwas getan, worauf wir nicht stolz sind. Irgendwas, das wir am liebsten ins hintere Eckchen unseres Gehirns verfrachten würden und es einfach ganz schnell vergessen. Aufgefallen ist mir das zum Beispiel, als jemand sich mal auf einer Party in meiner Wohnung daneben benommen hat. Ich sage mal, meine Couch war involviert, eine Frau, ein Mann und noch so ein paar Aspekte inklusive recht viel Alkohol. Am nächsten Tag wurde sich ausgiebig entschuldigt und zu Kreuze gekrochen und ich fand das ehrlich gesagt viel schlimmer. Hey, komm, man hatte getrunken und das war nun mal so. In der Situation des betreffenden Abends kann man damit sogar meist besser umgehen, weil man es eben als Ausrutscher abtut, am Tag danach muss man sich dann klaren Geistes mit solchen Themen auseinandersetzen.