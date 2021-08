Was kann ich tun, wenn mein:e Ex nicht aufhört, sich zu melden?

Wer kennt es nicht: Ex-Partner:innen, die sich immer wieder noch bei dir melden. Wie ein Boomerang kehren sie aus heiterem Himmel wieder in dein Leben zurück – und das, obwohl ihr doch beschlossen habt, getrennte Wege zu gehen. Wahrscheinlich ist dir das dir schon mal selbst passiert, du hast davon gehört oder Freund:innen dabei geholfen, mit so einer Situation zurechtzukommen. Diese Verflossenen schicken manchmal zum Beispiel nach monatelanger Funkstille auf einmal eine Nachricht, um zu sehen, wie es dir geht, oder liken so viel auf Instagram, dass sie damit selbst die treuesten Beyoncé-Fans in den Schatten stellen. Das Unangenehme daran: So sind sie in der Lage, dich mit einer einzigen E-Mail zum Beispiel wieder in den emotionalen Sog der Trennung zu ziehen.