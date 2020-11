Zombieing: Dieser Dating-Trend ist noch gruseliger als Ghosting

Klingt nach Halloween? Schön wär’s. Aber nein, gezombiet werden kannst du das ganze Jahr über. Von Zombieing ist die Rede, wenn dich jemand ghostet und dann aber beschließt, wieder in dein Leben zurückzukehren; und das alles so, als wäre nichts passiert – wie bei Zombies, die sterben und dann auf wundersame Weise von den Toten auferstehen. Ghosting ist schon verletzend genug, Zombieing setzt aber noch einen drauf. Als würde jemand auch noch Salz in deine Wunde streuen: Wie respektlos und beleidigend ist es bitte, wenn die andere Person so tut, als wäre sie nicht Wochen oder gar Monate lang verschollen gewesen?