Von einer Affäre über kiloweise Schokolade bis hin zur neuen Frisur : Es gibt viele Möglichkeiten, mit einer Trennung umzugehen. Solange du nicht gerade die Wohnung deiner Ex oder deines Ex in Flammen setzt oder Gerüchte über deine*n Verflossene*n verbreitest, sind so gut wie alle Bewältigungsstrategien erlaubt. Aber nicht nur die Art und Weise, wie wir mit dem Beziehungstatus umgehst ist von Person zu Person unterschiedlich, sondern auch die Zeit der Genesung. Vielleicht brauchst du sehr lange, bis du dich wieder auf etwas Neues einlassen kannst, vielleicht wirfst du dich direkt in die nächste Beziehung. In jedem Fall ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass dein Post-Relationship-Verhalten von deinem Sternzeichen bestimmt wird.