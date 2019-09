Ganz schön viel los in meinem Kopf, oder? Die Frage ist nur: Wo fange ich am besten an? Die Antwort: Am Ende, natürlich. Also bei meinen Haaren. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es dir ähnlich geht wie mir, habe ich zur Inspiration eine Liste mit aktuellen Haartrends zusammengestellt. Von Accessoires wie Schleifen und Haarspangen , die deiner Frisur in Sekunden einen Wow-Effekt verpassen bis hin zu Flechtfrisuren, die nicht „Dirndlmadl“ schreien (no offence) ist alles dabei. Tipps, wie du einem klassischen Pferdeschwanz einen modernen Twist verpasst sind ebenso am Start – genauso wie natürliche, aber auch richtig mutige Farbtrends. Jetzt musst du dich nur noch für einen Look entscheiden...