Warum jetzt der perfekte Moment ist, um deinen Kleiderschrank auszumisten

Öfter Sport machen, gesünder Essen oder mehr Freizeit sind typische Neujahrsvorsätze, die viele von uns im Januar fassen. All diese Vorhaben sind jedoch langfristiger Natur und lassen sich nicht mal eben nebenbei von der To-Do-Liste streichen. Wie wäre es also mit einem Projekt, hinter das ihr sofort ein Häkchen setzen könnt? Das sorgt nicht nur gleich am Jahresanfang für ein kleines Erfolgserlebnis, sondern motiviert euch auch dazu, bei den anderen Vorsätzen am Ball zu bleiben. Unser Vorschlag: den Kleiderschrank ausmisten und neu sortieren. Das ist schließlich auch eine Form davon, Altes loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. So funktioniert der Garderoben-Detox in sechs einfachen Schritten: