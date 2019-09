Wenn du ein 90s Kid (oder Teen) warst, stehen die Chancen ziemlich gut, dass du irgendwann in deinem Leben mal diese hübschen, ach so praktischen Haarklammern und -spangen getragen hast. Heute, nur zwei Jahrzehnte später, feiern sie ihr Comeback und tauchen immer öfter in unserem Insta-Feed, auf den Laufstegen und auf der Straße auf.