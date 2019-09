Den Promis geht es da nicht anders. Kylie, Kendall, Gigi, Bella und Co. lassen die Retrostyles richtig lässig aussehen. Sie setzten sogar – fast buchstäblich – noch einen drauf und runden ihre Outfits mit dem passenden Haarschmuck ab: Scrunchies! Wenn du jetzt denkst: „Sind das nicht diese Dinger, die Mutti früher immer benutzt hat, um ihre Dauerwelle nach hinten zu binden?“, können wir nur antworten: „Jupp“. Aber keine Angst, die neuen Haarbänder haben ein Make-over bekommen und sehen jetzt ziemlich cool aus. Manche könnte man sogar als schick bezeichnen – wir sagen nur Paillettenbesatz! Und abgesehen vom Look hat das Accessoire noch etwas in petto: Komfort. Scrunchies sind super soft und tragen sich nicht nur in den Haaren, sondern auch am Handgelenk viel angenehmer als die schmalen, einschnürenden Haargummis.