Was es wirklich bedeutet, wenn du davon träumst, betrogen zu werden

Wie können wir also verhindern, dass du solche Träume hast und dass sie sich in wiederkehrende Albträume verwandeln? Ein guter Anfang ist es, herauszufinden, was der Auslöser sein könnte. „Solch ein Traum kann dazu dienen, herauszufinden, was du in deinem tiefen Inneren fühlst und sich in deinem Unterbewusstsein abspielt“, erklärt Bowman. „Das, wovon du träumst, bringt all das zum Vorschein.“