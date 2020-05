Traumdeutung: Was steckt wirklich dahinter, wenn du vom Fremdgehen träumst?

In jedem Fall brauchst du kein schlechtes Gewissen wegen dem haben, was sich dein Unterbewusstsein nachts so zusammenreimt. „Du musst dich nicht schuldig fühlen, weil du an andere Männer oder Frauen denkst – besonders nicht, wenn die Gedanken im Schlaf und von deinem Unterbewusstsein kommen“, sagt Zimmerman. „Wir wissen nicht genau, woher die Träume kommen und welchen Sinn sie haben, also sollten wir ihnen auch keine bösen Absichten zuschreiben.“