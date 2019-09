„Fremdgehen ist wie essen: ein natürlicher Urinstinkt.“

So kennt wahrscheinlich jede von uns jemanden, der oder die schon einmal fremdgegangen ist. Nicht nur in Filmen hört man immer wieder Ausreden wie „Es ist einfach passiert“ – was ist passiert? Und vor allem: warum? Details werden oft verheimlicht, um die Gefühle des Gegenüber nicht noch mehr zu verletzen. Das bedeutet allerdings auch, dass uns die Antworten, die wir wirklich brauchen würden, nie gegeben werden.