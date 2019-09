Wir alle suchen auf unterschiedliche Art und Weise nach Inspiration. Manche Menschen wenden sich der Religion zu, andere fangen an, ihr Wohnzimmer im 24-Stunden-Takt umzuräumen. Manche fangen an, To-do-Listen zu schreiben, die so lang wie ihr Familienstammbaum sind. Wieder andere drehen ihre Lieblingsplaylist auf 100 Dezibel auf und wackeln sich allen Ballast von der Seele.