Porn Moms: Intime Einblicke ins Leben von Porno-Müttern

Koeth hat sich schon immer zu lockereren Storys hingezogen gefühlt, in denen Humor und Verspieltheit eine große Rolle spielen. Dieses Projekt fühlte sich anders an, und ihre emotionale Bindung daran hat sich definitiv darauf ausgewirkt, wie sie seitdem an ihre Fotografie herangeht. Sie hat aus dem Projekt gelernt, wie schwer es wirklich ist, mit den heftigen und dauernden Vorurteilen anderer Familien und Fremden umzugehen, sowohl on- als auch offline. „Für die meisten der Frauen ist das nicht der Job fürs Leben, aber sie alle wollten ihre persönlichen Geschichten supergerne mit mir teilen, weil der Fokus da mal zur Abwechslung nicht auf ihrem Leben vor der Videokamera lag.“ Was sich Koeth von dem Projekt am meisten wünscht, ist, dass es den Frauen den Respekt gewährt, den sie von der Gesellschaft oft nicht bekommen, und dass es ihren Alltag so gut wie möglich normalisiert. „Das Mutterdasein ist eine Herausforderung – ganz egal, wie alt du bist oder wie dein Leben aussieht. Es hat mich bewegt, wie offen und ehrlich diese Frauen mit mir umgingen. Dafür bin ich so dankbar. Es war eine echte Zusammenarbeit, und ich glaube, mit dem Ergebnis sind wir alle sehr glücklich.“ Hier teilt Koeth ihre Fotos und die persönlichen Geschichten der darauf zu sehenden Frauen.