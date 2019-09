Selbst seit einigen Jahren mit Nestbau beschäftigt, werde ich von den meisten meiner Freundinnen nur belächelt, wenn ich erkläre, mit meinem Leben so wie es ist ganz zufrieden zu sein. Ich solle doch erst mal abwarten. Klar, ich warte gerne. Aber worauf? Ich bin knapp über 30, ich lebe seit vielen Jahren in einer ausgesprochen glücklichen Beziehung, ich mag mein Leben, ich mag mich. Ich mag uns. Glücklicherweise habe ich in meinem Verlobten genau den richtigen Mann gefunden, denn auch er wird morgens nicht mit dem Wunsch wach, an unserer Zweisamkeit etwas zu ändern – wobei: vielleicht kaufen wir uns einen Hund. Im Grunde alles kein Problem, oder? Trotzdem scheint man mit dieser Entscheidung selbst im eigenen Freundeskreis nicht für voll genommen zu werden – muss ich nun also warten, bis ich rein biologisch nicht mehr in der Lage dazu bin, Kinder zu bekommen, um wieder als selbstbestimmtes Wesen akzeptiert zu werden? Das dürfte gar nicht mehr so lange dauern, denn angeblich wird es ab 30 ja auch schon eng, die Fruchtbarkeit nimmt ab, die Spermien zuckeln langsamer durch die Gänge. Düstere Prognosen, die ich da von besorgten Freundinnen und in diversen Zeitungsartikeln zu hören und lesen bekomme. Vor allem ältere Freundinnen orakeln das Schlimmste vom Himmel: “Jetzt oder nie!”, rufen sie. Dabei ist meine Entscheidung schon lange gefallen: Nie.