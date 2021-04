„Zerstört & verliebt“: Diese Fotos zeigen das Leben mit postpartaler Depression

Eines der eindrucksvollsten Bilder aus dem Projekt ist eine Nahaufnahme ihrer Brust, in der sich das Baby mit einer geballten Faust an Angs Goldketten klammert. „Das war das erste Mal, dass mir auffiel, wie mein Baby nach allem griff, was gerade in Reichweite war… meinem Haar, meinen Klamotten, meiner Kette, meiner Brille. Er hing wortwörtlich an mir, wie ein ständiges Anhängsel. Ich habe irgendwo gelesen, dass Babys noch nicht verstehen, dass sie ein eigenständiges Wesen sind und sogar manche Körperfunktionen wie den Herzschlag oder den Atemrhythmus auf ihre Mutter abstimmen.“ Ein weiteres Bild, das ihr besonders am Herzen liegt, zeigt Ang beim Stillen , aufgenommen vom Babyfon-Bildschirm im Kinderzimmer. Auf dem verpixelten Schwarzweißfoto wirken Ang und ihr Sohn wie ein verschweißtes Wesen. „Ich habe während seines ersten Lebensjahres so viel Zeit in diesem Sessel verbracht, im Dunkeln, und fühlte mich hilflos, verzweifelt und unsichtbar“, erinnert sie sich heute.