Après avoir réalisé cette œuvre - et vécu son sujet au jour le jour - Ang confie avoir appris "qu'il existe une richesse et une multiplicité incroyables dans l'expérience de la maternité", mais aussi une étonnante unité. "Étant donné l'énorme diversité qui forme le contexte culturel du vécu de la matrescence, le fil qui lie les femmes à travers cette expérience varie en épaisseur et en couleur, mais les unit néanmoins. J'ai également appris que les attitudes patriarcales encore en place dans nos structures médicales et sociales doivent céder la place à une compréhension et un soutien adéquats pour les femmes qui ont des enfants, afin de contourner les statistiques dévastatrices que nous avons sur la dépression post-partum. Une femme sur cinq y est confrontée et c'est aussi la principale cause de décès maternel après les complications cardiovasculaires". Les véritables conséquences de la dépression et de l'anxiété post-partum ne sont toujours pas suffisamment évoquées - ou comprises - dans quelque contexte que ce soit. Le projet d'Ang aide celles et ceux d'entre nous qui n'y ont pas été confrontés à se faire une idée de ce à quoi cela peut ressembler et à quel point c'est difficile à vivre. Il s'agit d'une œuvre profondément touchante sur la façon dont votre identité change lorsque vous devenez mère et sur les conséquences psychologiques, sociales et physiques que cela peut entraîner, sous le regard du public ou non.