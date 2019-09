Ich selbst bin seit vier Monaten Mama und stille voll. Bis auf die obligatorischen ersten Anlaufschwierigkeiten hatte ich keinerlei Probleme damit – im Gegenteil, ich genieße es in vollen Zügen. Dass das nicht selbstverständlich ist, weiß ich. In meinem Umfeld haben sich viele Frauen nämlich ganz bewusst gegen das Stillen entschieden – aus unterschiedlichen Gründen. Und doch höre ich oft denselben: weil sie sich unangenehme Blicke in der Öffentlichkeit ersparen möchten. Bei der Aussage versetzt es mir regelmäßig einen Schlag in die Magengegend. Wie bitte? Mir ist bewusst, dass ich offenbar mit einem sehr gesunden Frauenbild aufgewachsen bin und deswegen noch nicht einen Gedanken daran verschwendet habe, wie es den anderen gehen könnte, wenn ich in der Öffentlichkeit blank ziehe.