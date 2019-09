Ich wurde gestillt, bis ich fünf Jahre alt war und deshalb bin ich die einzige, die ich kenne, die sich tatsächlich daran erinnern kann, gestillt worden zu sein.



Ich erinnere mich noch an einen Sommertag in Silver Spring in Maryland in den USA, wie ich in unserem alten Honda Accord mit meiner Mama fuhr. Ich muss Hunger gehabt haben, denn sie fuhr an den Rand und fand eine ruhige Ecke auf einem Parkplatz, um mich zu stillen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich aus meinem Kindersitz auf dem Rücksitz auf den Fahrersitz auf ihren Schoß geklettert bin. Sie schob ihren Sitz ein paar Zentimeter zurück, um Platz für mich zu machen (denn zu der Zeit war ich ja schon vier) und ich streckte meine Beine über das Ablagefach, während ich trank. Nach ein paar Minuten fuhren wir weiter. Für uns war das ganz normal, für die meisten anderen Kinder ist es allerdings nicht normal.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, mindestens sechs Monate zu stillen. Aber laut den Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) in den USA stillten 2010 nur 49 % der amerikanischen Mütter bis zur Sechs-Monats-Marke und nur 16,4 % dieser Mütter verwendeten ausschließlich Muttermilch um ihre Babys zu ernähren. Die Gründe, aus denen Mütter nicht stillen können oder sich entscheiden, nicht zu stillen, sind sehr vielfältig, aber darunter befinden sich: Mütter, die sich gezwungen sehen, sofort an den Arbeitsplatz zurückzukehren, Hinderungsgründe am Arbeitsplatz Milch abzupumpen, sie fühlen sich zu unwissend, was das Stillen angeht, kulturelle Vorurteile gegen das Stillen (oder dagegen ein Kind zu lange zu stillen), sie ziehen es einfach vor nicht zu stillen, körperliches Unvermögen zum Stillen und viele, viele andere Gründe. Aber selbst die Mütter, die sich dafür entscheiden, ihre Kinder zu stillen, tun das normalerweise nicht so lange wie meine Mutter.



Als meine Mutter mit mir schwanger war, trat sie der La Leche League bei, einer internationalen Organisation, die stillenden Müttern Forschungsergebnisse und Unterstützung zuteil werden lässt. Nachdem ich zur Welt gekommen war, besuchten wir beide die Treffen zusammen. (Wir hatten Glück, dass mein Vater so viel verdiente, dass meine Mutter den Luxus hatte, zu Hause bleiben zu können.) Sie fand viele Gleichgesinnte in der Organisation und Stillen war ihr so leidenschaftlich wichtig, dass sie sagt, sie kümmerte sich überhaupt nicht um Voreingenommenheit anderer Leute. „Ich glaube, ich fand mit so viel Leidenschaft, wie richtig Stillen war, dass, wenn andere Leute sich unwohl zu fühlen schienen, ich es als deren Problem ansah und sie sogar ein bisschen komisch fand“, erzählte sie mir. (Denk dran, das war in den frühen Neunzigern, in einer Zeit als Stillen noch weniger sichtbar und weniger akzeptiert war als heute. Deshalb war es fast beispiellos, ein Kind nach dem Säuglingsalter und sogar noch darüber hinaus zu stillen.)



Nachdem ich zwei geworden war, war das Stillen eher ergänzende Nahrung; ich konnte ja schon festes Essen zu mir nehmen. Und als ich vier war, trank ich meist nur noch zur Insbettgeh-Zeit an der Brust, damit ich besser einschlafen konnte. Meine Mama hatte es nicht eilig, mich abzustillen, aber es ist irgendwie ganz natürlich passiert. „Eines Abends, als du fünf warst, bist du eingeschlafen, als du auf dem Klo saßt, glaub es oder nicht“, erinnert sie sich. „Am nächsten Tag habe ich dir gesagt, dass wir damit ja jetzt aufhören können, wenn du ohne an der Brust trinken einschlafen kannst.“ Anscheinend war ich kurz erschüttert und protestierte hilflos, „Wäre ich doch nur nicht eingeschlafen!“