Ces photos vous invitent dans l’intimité des mamans du porno

"Je suis chauffeuse de taxi", répond Mena, lorsqu'on lui demande de décrire sa vie de maman au quotidien. L'emploi du temps para-scolaire de sa fille est bien rempli : football, gymnastique, natation et parfois danse. Lorsque Mena vient chercher sa fille à l'école, elle court tout droit à une activité, puis rentre à la maison pour préparer le dîner, puis s'occupe de l'aide aux devoirs. "Et j'aime lui faire la lecture avant de se coucher", raconte Mena. "Ma vie tourne autour d'elle. C'est beaucoup, mais j'aime ça. Ça coûte cher, mais je considère que c'est un investissement à long terme. Il faut que les enfants restent actifs et s'impliquent dans leur communauté, à l'école ou ailleurs, plutôt que dans la rue". Elle rayonne lorsqu'elle parle de sa fille, la décrivant comme étant insolente, énergique, extravertie, aimante, bavarde et intelligente. "Et", ajoute Mena, "elle a un faible pour les sucreries." Au moment de la séance photo, Mena était enceinte de sept mois de son fils ; ses amis et sa famille lui avaient récemment organisé une baby shower. "Mon mari et moi sommes très excités", dit-elle. "Et ma fille est impatiente de devenir une grande soeur." Le métier de rêve de Mena serait d'être actrice dans des films et à la télévision grand public, mais elle envisage également d'obtenir son diplôme d'infirmière. "Être dans l'industrie pour adultes peut porter préjudice, alors on verra", dit-elle. "Je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je ne veux simplement pas que ça affecte mes enfants. C'est tout ce qui m'importe". Ce qu'elle espère pour ses enfants, c'est "qu'ils soient vraiment heureux, qu'ils réussissent, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils sachent que le monde leur appartient. Ils peuvent accomplir tout ce qu'ils souhaitent. Et qu'ils soient en sécurité. Il y a tellement de problèmes dehors".