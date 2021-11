Ich „klammere“ in Beziehungen – wie ich das geändert habe

Ich interessiere mich sehr für die Bindungstheorie. Wieso? Weil sich die Angst wie ein roter Faden durch all meine bisherigen Beziehungen gezogen hat. Wann immer ich es eigentlich genießen sollte, mich in jemanden zu verlieben , schaltet mein Hirn in den Panik-Modus – und ich fange an, das Verhalten meines Gegenübers genau zu analysieren: Wieso hat er:sie so lange gebraucht, um mir zu antworten? Mag er:sie mich nicht ? Das könnte ich total nachvollziehen. Ich darf nicht zu übereifrig rüberkommen, sonst werde ich abgewiesen. Warum stört er:sie sich nicht so sehr an meiner Kälte wie andersrum? Er:sie ist einfach zu gut für mich. Ich meine, sieh mich doch nur mal an: Ich bin ein nervöses Wrack. Wer könnte mich schon lieben?