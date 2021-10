Mein Stoma rettete mein Leben – aber zerstörte meine Psyche

Vor der Operation hatte ich kein wirkliches Leben gehabt. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, musste damals aber vier-, fünfmal pro Tag groß aufs Klo. Deswegen musste ich zu Hause bleiben. Ein normales Leben war so nicht wirklich möglich, also versteckte ich mich. Vor der Operation hatte ich keine Ahnung gehabt, was ein Stoma war – ich hatte es nie gegoogelt und die Ärzt:innen hatten es mir gegenüber nicht erwähnt . Ich weiß, dass sie mich nicht aktiv zur Operation hatten bewegen wollen, weil Ärzt:innen generell nicht wollen, dass ihre Patient:innen das durchmachen müssen. Es wäre aber für andere Betroffene in meiner Situation schön, wenn sie schon vorher einen Überblick über alle Eventualitäten der nächsten Stufen bekämen; als man mir nämlich sagte, sie würden mir meinen Dickdarm entfernen und meinen Dünndarmausgang nach außen verlegen, bekam ich richtig Angst. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich würde danach nicht mehr als menschliches Wesen gelten, und das machte mich geistig echt fertig. Das war furchtbar. Mit 21 denkst du dir dann einfach: Oh mein Gott, das ist so eine gigantische Lebensveränderung. Man sagte mir zwar, das Ganze würde meine Lebensqualität verbessern – aber es ist ja trotzdem eine Veränderung des Körpers, womöglich für immer.