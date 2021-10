L’impact d’une stomie sur la santé mentale dont personne ne parle

Je me suis laissé entraîner dans une spirale descendante pendant cette première année d'adaptation à mon nouveau corps. J'étais tellement habituée à rester à l'intérieur et j'avais l'impression bizarre que les gens pouvaient voir mon sac sous mes vêtements - j'avais honte de sortir. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais m'habiller avec des vêtements très larges et horribles parce que je ne voulais pas que quelqu'un voit ma poche, surtout si elle se gonflait [lorsque des excréments passent par la stomie, la poche grossit]. Je me disais que je n'étais pas assez humaine pour me mêler à d'autres personnes. Ce qui est stupide ! En y repensant aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé cela, mais avoir une stomie vous met dans un tout autre état d'esprit. Cela change la configuration de votre journée. Avant, je me levais, j'allais à l'école ou au travail et je n'avais pas de problèmes, mais désormais, je me réveille le matin et parfois mon sac a fui pendant la nuit et ça me bouleverse vraiment. Cela m'arrive de dire à ma mère que je n'irais pas travailler aujourd'hui parce que j'ai honte d'être couverte d'excréments.