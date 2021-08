Frauen erklären Männern auf TikTok den Unterschied zwischen male & female gaze

Es scheint also so, als ließe sich dieser Unterschied dazwischen, was Frauen Männern zufolge attraktiv finden und was sie wirklich attraktiv finden, damit erklären, dass sich viele Männer nur schlecht in eine weibliche Perspektive hineinversetzen können – in jedem Kontext. Genau deswegen sind Dating-Apps eben voller Selfies aus dem Fitnessstudio , und genau deswegen reagieren so viele Männer schockiert (oder ungläubig), wenn sie erfahren, dass drei Viertel aller Frauen schon mal sexuell belästigt wurden . Das klingt jetzt vielleicht nach zwei extremen Beispielen, ist aber ein Symptom eines größeren gesellschaftlichen Problems – nämlich des chronischen Mangels an Mitgefühl für Frauen.