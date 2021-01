Ich habe im letzten Jahr circa eine Million verschiedene Workout-Pläne für zu Hause ausprobiert und dabei Wichtiges gelernt: Das Training meiner Träume muss kurz sein, darf kein Equipment erfordern, aber sollte gleichzeitig intensiv genug sein, damit ich dabei die ganze aufgestaute Energie vom Homeoffice-Alltag verbrennen kann. Oder um es in „einem“ Wort zu sagen: High-Intensity-Zirkeltraining.„Ich hatte schon immer diese Leidenschaft für High-Intensity-Zirkeltraining – so trainieren ich und meine Kund:innen schon seit über elf Jahren“, erzählt Kayla Itsines , Mitbegründerin der App Sweat und Erfinderin des unglaublich beliebten „Bikini Body Guide (BBG)“-Programms, gegenüber Refinery29. „Ich liebe einfach, wie leicht du diesem Zirkeltraining folgen kannst, ob nun als Anfänger:in oder Profi, weil du dir das Schwierigkeitslevel selbst aussuchen kannst.“Damit du herausfinden kannst, ob diese Art von Workout etwas für dich sein könnte, hat Itsines exklusiv für Refinery29 ein 12-minütiges High-Intensity-Zirkeltraining entwickelt: ein Ganzkörperworkout für alle großen Muskelgruppen, für das du keine Hilfsmittel brauchst.Jede der folgenden Bewegungen führst du 30 Sekunden lang durch, bevor du direkt zur nächsten übergehst. Nach den sieben Übungen hast du 30 Sekunden Zeit, um dich kurz zu erholen, bevor du wieder mit der ersten beginnst. Das Ganze wiederholst du dann dreimal.Wenn du den Zirkel ordentlich durchziehst, dauert er bloß 12 Minuten. Itsines betont aber, dass du ihn auch gern in deinem eigenen Tempo machen und so viele Pausen einlegen kannst, wie du brauchst. So oder so wirst du dich am Ende großartig und stressfrei fühlen