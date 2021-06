So sehr wir uns auch über die Badesaison freuen, bringt sie jedes Jahr ganz eigene Herausforderungen mit sich – insbesondere die Suche nach dem perfekten Bikini oder Badeanzug für einen bequemen, hübschen Tag am Wasser. Das kann besonders schwierig werden, wenn du dich in Körbchengröße D und aufwärts bewegst. Von verrutschenden Bandeau-Tops bis hin zu unschmeichelhaften Schnitten: Mit größerer Oberweite das ideale Bade-Outfit zu finden, ist leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn du am Strandtag mehr machen willst, als nur auf dem Badetuch zu liegen, brauchst du dazu schon mehr Support, als dir ein 08/15-Triangel-Bikini mit seinen „S/M/L“-Standardgrößen bieten kann.Aber was genau sollte ein Bikini oder Badeanzug für größere Brüste denn können? Wir haben uns ein paar Expertinnen zu Hilfe geholt, die wissen, wovon sie sprechen: Shoshanna Gruss von Shoshanna , Sara Mitzner von Swimsuits For All und Kay-Lin Richardson von Panache arbeiten für Lingerie- und Swimwear-Marken für Menschen mit großen Brüsten und erklären uns, wie sich die dabei typischsten Bademode-Probleme am besten umgehen lassen. Scroll dich durch, um zu erfahren, wie du mit diesen Tricks den Bade-Sommer 2021 zum angenehmsten deines Lebens machst – und vielleicht ist ja auch gleich dein Traum-Bikini oder -Badeanzug mit dabei!Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.