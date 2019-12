Wenn man als Frau Karriere machen will, einfach weil man Lust darauf hat, wunderbar. Wer Karriere machen will und vielleicht auch Kinder haben will, um zu beweisen, dass man Mann nicht braucht, also als Ausdruck von Unabhängigkeit vom bösen Mann, so ist das natürlich auch möglich, nur wahnsinnig anstrengend und wahrscheinlich nicht besonders erfüllend. Das Problem zwischen den Geschlechtern ist meiner Meinung nach nicht die Andersartigkeit, sondern die negative Meinung über die Andersartigkeit.