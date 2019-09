Wenn man die Fotografien von Petra Collins betrachtet, fühlt es sich an, als stünde man an einem heißen Sommertag vor einem Ofen. Ihre Bilder strömen eine Hitze aus, die uns an unsere frühe Teenagerzeit erinnert: All die widersprüchlichen Emotionen, die in unserem Kopf herumwirbeln, die Angst, Aufregung und Verwirrung, die von unserer aufkeimenden Sexualität ausgeht und die Frage, wo eigentlich unser Platz in dieser Welt sein soll. Dass ihre Bilder solche Erinnerung hervorrufen, hat mehrere Gründe. Oft sieht man darauf junge Menschen, die in warmem, farbigem Licht baden, was sie so wirken lässt, als würden sie sich in einer anderen Welt befinden und gleichzeitig vor den Leuchtreklamen mitten in der Großstadt stehen und darauf warten, dass ihr Leben beginnt. Petra Collins war außerdem selbst noch ein Teenager, als sie mit dem Fotografieren anfing. Dabei schaut die Künstlerin nicht in die Vergangenheit oder verklärt ihre Anfänge in einer nostalgischen Schwelgerei. Vielmehr möchte sie seit Anbeginn ihrer Karriere die Dinge um sich herum so darstellen, wie sie selbst sie sieht und fühlt.