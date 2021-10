Mein Trennungs-TikTok ging viral & änderte mein Leben

Wenn dir schon mal das Herz gebrochen wurde, weißt du, wie emotional isolierend sich das anfühlen kann. Während dir dein Hirn natürlich sagt, dass andere Leute das auch schon durchgemacht haben, kommt es dir vielleicht trotzdem so vor, niemandem sei es je so gegangen wie dir – und deswegen könne das auch niemand wirklich nachvollziehen. Wenn dir schon mal mitten in einer Pandemie das Herz gebrochen wurde, weißt du außerdem, wie sich die zusätzliche räumliche Isolation anfühlt. Von Anfang an gewann ich ein bisschen Trost aus den Kommentaren unter meinen Videos. Ich scrollte mich fast jedes Mal komplett durch, las und likte und antwortete. So fiel mir mit der Zeit auf, dass sich die Leute in den Kommentaren auch gegenseitig Ratschläge gaben. Einige fragten, wie sie bestimmte Situationen meistern sollten – einen wichtigen Jahrestag, oder eine zufällige Begegnung mit dem:der Ex –, und andere antworteten darauf mit ihren eigenen Erfahrungen oder eben einfach mit jeder Menge Mitgefühl. Wann immer ich miterlebte, wie sich diese Menschen gegenseitig unterstützten, fühlte ich mich weniger einsam, als wenn die Leute direkt mit mir sprachen (oder mir schrieben).