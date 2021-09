Meine Partnerin hat ein geheimes „Trennungs-Konto“ & ich fühle mich betrogen

ich verstehe, dass dich diese Enthüllung verletzt hat. Aber selbst obwohl deine Partnerin genau genommen finanzielle Informationen vor dir verheimlicht hat, lässt sich das in diesem Kontext weder als „eindeutig richtig“ noch als „eindeutig falsch“ betrachten. So weh es auch tut – theoretisch ist es immer eine vernünftige Idee, getrennte Notfall-Ersparnisse zu haben. Bei der Umsetzung dieser Theorie in die Praxis läuft oft aber nicht alles so glatt wie geplant. Sehen wir uns mal genauer an, was hier passiert ist und wie ihr weitermachen könnt.