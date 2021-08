Frisch getrennt & pleite? So vereinbarst du Trennung & Geldfragen

Die Trennung kann vor allem dadurch verkompliziert werden, weil es für zusammenlebende, unverheiratete Paare weniger Rechtssicherheit gibt . „Viele Frauen wissen gar nicht, dass es für Mitbewohner:innen kaum einen rechtlichen Schutz gibt“, sagt Olive Craig, Senior Legal Officer von der britischen Organisation Rights of Women. „Wir sprechen in unserer Familienrechtsberatung oft mit Frauen, die in finanzielle Not geraten und sich sogar verschulden , weil ihre Beziehung rechtlich nicht so anerkannt wird wie eine Ehe. Es ist sehr wichtig, deine Rechte schon zu kennen, bevor du mit jemandem zusammenziehst, und am besten einen Lebensgemeinschafts-Vertrag aufzusetzen. Außerdem ist es ratsam, dir immer einen gewissen Grad der finanziellen Unabhängigkeit von deinem:deiner Partner:in zu bewahren, damit du, wenn du in einer Notsituation ausziehen musst, nicht durch fehlende Mittel davon abgehalten wirst.“