20 Geldfragen, die du in einer Partnerschaft stellen solltest

Mir sind schon alle möglichen Situationen untergekommen: Ich habe zum Beispiel Partner:innen getroffen, die aufgrund ihrer jeweiligen Schulden Konten voreinander verstecken. Ich habe auch schon einmal ein Paar kennen gelernt, das 23 Konten für die Handhabung seiner Finanzen eingerichtet hatte, und andere Partnerschaften mit nur einem Konto und weniger als 84 Euro darauf. Es gibt auch Pärchen, die das Spiel mit Kreditkartenpunkten hacken (eine knifflige Praxis, die als „Churning“ bekannt ist), bis hin zu solchen, die Eheverträge abschlossen und ihr erstes Haus aushandelten. All das hat mich viel darüber gelehrt, was funktioniert, was nicht funktioniert und was Paare in Teufels Küche bringt.