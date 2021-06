Je me souviens de la première fois que j'ai parlé d'argent avec mon mari : c'était mon 21e anniversaire et je m'envolais avec des amis pour la Californie. Mon mari (qui était alors mon petit ami) a catégoriquement refusé de venir. Enervée, je l'ai confronté et j'ai exigé de savoir pourquoi. Calmement, il m'a expliqué qu'un billet d'avion n'était pas une dépense qu'il pouvait se permettre et que nous n'en avions jamais vraiment discuté ensemble.