„Abgelehnt zu werden, fühlt sich einfach beschissen an“, sagt Dr. Joanne Davila, Professorin für Psychologie und Autorin von The Thinking Girl's Guide to the Right Guy: How Knowing Yourself Can Help You Navigate Dating, Hookups, and Love. „Eine Trennung ist für alle Beteiligten eine ätzende Erfahrung – egal, wie sie vonstatten geht. Das müssen wir einfach so akzeptieren und in den sauren Apfel beißen, wenn es dazu kommt.“