Wie sich das Internet für mich als Frau mit Be_hinderung anfühlt

Ich finde es wichtig, diese Hate Speech ganz offen anzusprechen und zu outen – allein schon, um mir die Last von den Schultern zu nehmen. Ich will so etwas nicht alleine durchmachen müssen. Ich nehme mir immer die Zeit, um E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu blockieren, bin mir aber gar nicht sicher, ob es die Mühe wert ist.