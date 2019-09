Ich habe gelernt mit der Diskriminierung und der Angst der anderen umzugehen. Als ich damals als Lehrerin arbeitete, hatte man mir nahegelegt meine Krankheit geheim zu, stellte diese doch ein unkalkulierbares Risiko dar. Mein Blut galt als so giftig wie Asbest im Gemäuer. „Behalte es für dich“, sagten sie mir. „Lass nichts davon durchsickern.“ Die Nebeneffekte der Medikamente spülte ich vor der Arbeit regelmäßig in der Schultoilette herunter. Die besonders schlechten Tage verbrachte ich im Krankenhaus. Gewichtsabnahme bzw. -zunahme bedeutete entweder besonders gute oder besonders schlechte Stimmung, je nachdem ob sich ein Medikament als wirksam oder unwirksam herausstellte.



Als ich meinem Arbeitgeber mitteilte, dass ich auch weiterhin unterrichten wollte, legte man mir nahe zu gehen – am besten durch die Hintertür – und mir eine kleine Auszeit zu nehmen. Man empfahl mir, mich zu verstecken.



Als ich meinem Hausarzt das erste Mal davon erzählte, dass ich transgender bin und durch eine Operation auch körperlich zur Frau werden wolle, lachte er mich tatsächlich aus und sagte: „In diesen harten Zeiten wird niemand die Kosten für eine geschlechtsangleichende Operation bei einer Person, die HIV positiv ist, übernehmen.“ So etwas sollte jeder selbst entscheiden dürfen, aber Leute wie ich hatten nicht die Wahl. Man gab uns gerade genug Raum, um zu existieren. Zehn Jahre lang habe ich für mein Recht auf eine Operation gekämpft; ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen, mit Privatkliniken in den USA und in Bangkok. Alle, in den zehn Jahren, sagten nein. Keine Versicherung wollte die Kosten für eine Operation an einem HIV positiven Menschen übernehmen.



Ich habe damals bei 15 kosmetischen Chirurgen eine Brustoperation angefragt. Alle haben sie mich abgelehnt. Am Ende sah ich in den Spiegel und konnte eine Traurigkeit erkennen, die ich zuvor noch nie an mir bemerkt hatte. Ihre ablehnende Worte hatten sich unter meine Haut gefressen und dort wo eigentlich ein Paar Silikonimplantate hätten sein sollen, hatte sich das Stigma breit gemacht.



Dennoch richtete ich mich wieder auf, hielt den Kopf hoch und atmete tief ein und sagte mir selbst: „Mach einfach weiter Juno. Mach einfach weiter.“



Eines Tages versuchte ich es bei einem anderen Chirurgen, erklärte dass ich transgender sei und eine Operations wolle. Diesmal hatte ich mich vorbereitet, hatte das Gesetz und meine Rechte studiert und war gewappnet – verständlicherweise. Aber es kam anders als befürchtet: Sie sagten ja. Die Türen standen mir offen. Ich war willkommen.



Ich erzähle jetzt meine wahre Geschichte. Ich versuche sie so ehrlich wie möglich aufzuschreiben, auch wenn es unangenehm und schmerzhaft ist und sich anfühlt als wäre die Wunde noch immer ganz frisch. Ich schreibe sie auf, weil ich glaube damit vielleicht anderen helfen zu können, die ebenso in den Vorurteilen anderer gefangen sind. Ich hätte mir nach all den Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte, jedoch niemals vorstellen können, dass ich mich selbst und meine Worte wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung vor sogenannten „Internettrolls“ verteidigen müsste.



Ein „Troll“ ist im ursprünglichen Sinne ein Wesen aus der skandinavischen Mythologie, eine buckelige Kreatur oder eine Art Riese, welcher unter einer Brücke lebt und darauf wartet, hervorzuspringen, sobald jemand vorbeikommt. Ein Troll macht sich seine Größe und Arglist zunutze, um andere anzugreifen, zu erschrecken und sie schließlich zu fressen. Der Mythos um Trolle hat durchaus etwas kindliches und Kindischen an sich. Er ist brutal, stark vereinfacht und ebenso verhängnisvoll. Im Hinblick auf andere Mythen fehlt es ihm aber an erzählerischer Bedeutung. Trolle dienen häufig nur als Mittel, um der Geschichte einen gewissen Schrecken zu verleihen.



Ich frage mich, ob die Leute, die sich selbst als „Troll“ und ihr Verhalten als „Trollen“ bezeichnen, sich auch selbst als kindisch, gefühllos und dazu fähig verheerende Tiefschläge zu verpassen, begreifen; wie ein unhandlicher, hölzerner, überdimensionaler Schlagstock. Als die Leute mich in der Vergangenheit abgelehnt haben, ging es häufig um Kraft und Kraftlosigkeit. Ich wurde als kraftlos angesehen, während sie selbst die Macht hatten. Sie haben über mich gelacht.