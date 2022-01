Wie meine plötzliche Be_hinderung meine Freundschaften veränderte

Meine Gefühle konnte ich trotzdem nicht richtig in Worte fassen. Ich hatte Angst, die Sorgen laut auszusprechen und ihnen so Form und Gewicht zu verleihen. Stattdessen wurde mein Gesicht zur Maske, und jedes Mal, wenn ich Besuch bekam, schnallte ich mir ein Lächeln aufs Gesicht. Meine Freund:innen versammelten sich bei mir, so wie früher – mit Kaffee und Keksen, Gossip, Erzählungen von Wochenendplänen. Ich hörte zu, nickte, lächelte. Innerlich war ich am Schreien. Es kam mir alles so belanglos vor; meine Lebensfreude hatte ich in meinem Autowrack zurückgelassen.