Hass im Netz: Was wir über Cybermobbing wissen müssen

Alle mal die Hände hoch, die noch nie auf unangemessene Kommentare im Internet gestoßen sind: Oh, gar keine Hände oben!? Das Netz ist ein Haifischbecken: Bei Facebook und Instagram schwimmen hungrige Haie, die fressen wollen. Sie zerfleischen sowohl Prominente als auch Privatpersonen.Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass die Anonymität im Internet die Hemmschwelle senkt, das Böse in uns herausholt, die Manieren vergessen lässt – die Pennsylvania State University hat allerdings gerade erst herausgefunden, dass Jugendliche vor allem von ehemaligen Freunden und Ex-Partnern gemobbt werden. Die Zahl dieser Cybermobber sei sieben Mal höher als bei Usern, die sich vorher nicht kannten. Fast jeder fünfte deutsche Jugendliche ist schon einmal im Internet gemobbt worden, zu diesem Ergebnis kam eine Studie von Vodafone und des Meinungsforschungsinstituts YouGov im letzten Jahr.Schikane im Netz hat viele Gewänder: Eine Hassmail, Gerüchte verbreiten auf den sozialen Netzwerken, beleidigende Kommentare, Fotomontagen oder entwürdigende Bilder des Opfers. Wer betroffen ist oder so etwas auch nur weit entfernt wahrnimmt, sollte schnell handeln – aber wie? Wir sprachen darüber mit Uwe Leest, er ist der Vorstandsvorsitzende des Bündnis gegen Cybermobbing e.V. . Als Mobbing-Experte spricht er täglich mit Opfern und setzt sich aktiv dafür ein, die Zahl der Leidenden zu verringern – durch Politik, Prävention und Seelsorge.Das Internet dient vielen als Ventil für ihren Frust. Die Anonymität und Distanz zum Gegenüber bergen die Möglichkeit sich asozial zu verhalten, ohne die, offline üblichen, Konsequenzen zu spüren. Bezüglich Cybermobbing motivieren die Täter in der Regel Defizite in ihrem Leben wie ein Mangel an Liebe und Aufmerksamkeit. 36,2 Prozent der Täten waren selbst einmal Opfer. Weitere Gründe können sein: Herrschsucht beziehungsweise Demonstration von Macht, Lust auf Mobbing, Angst oder die Suche nach Sündenböcken für eigenes Versagen, Stärkung des Gemeinschaftsgefühls einer bestimmten Gruppe, fehlende Konfliktlösungsstrukturen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Neid und das Streben nach Anerkennung.Ein Shitstorm ist ein Sturm der Entrüstung, der über das Internet stattfindet. Er beinhaltet eine große Menge an negativer Kritik und Beleidigungen. Er entsteht durch einen konkreten Auslöser und ist temporär. Cybermobbing unterscheidet sich dadurch, dass die Beleidigungen von bestimmten Tätern über einen längeren Zeitraum stattfinden. Die Beleidigungen entstehen nicht aus Entrüstung, sie sind kein emotionaler Ausbruch. Es handelt sich hierbei um eine kontinuierliche Demütigung der Zielperson.1. Ruhe bewahren. Nichts an sich ranlassen und keine Selbstzweifel haben. Sperren Sie den Cybermobber aus: Die meisten verantwortlichen Websites und Anbieter geben die Möglichkeit, jemanden der sich schlecht verhält, zu sperren oder zu melden. Nicht auf beleidigende oder unangenehme Nachrichten reagieren, auch wenn es schwer fällt. Eine Reaktion ist genau das, was der „Cybermobber“ will, er fühlt sich so bestätigt. Sollten die Nachrichten nicht aufhören, sollten die Opfer einen neuen E-Mail-Account eröffnen.2. Beweise sichern! Kopien von unangenehmen Nachrichten, Bildern oder Online- Gesprächen z.B. durch Screenshots sichern. Sie werden helfen, anderen zu zeigen, was passiert ist und können auch dazu beitragen, den Täter zu ermitteln.3. Mit anderen darüber reden! Wer betroffen ist oder jemanden kennt, der im Internet oder über Handy eingeschüchtert oder schikaniert wird, sollte damit nicht alleine umgehen. Sie sollten mit Menschen reden, denen sie vertrauen.4. Wenn nötig, sollten die Opfer zur Polizei gehen und den Täter anzeigen, denn in vielen Fällen ist Cybermobbing (Beleidigungen, Beschimpfungen, Bloßstellen, Üble Nachrede) strafbar.5. Wenden Sie sich an Personen, Organisationen die Ihnen helfen können! Es gibt in Deutschland Mobbingberatungsstellen und auch anonyme Hotlines die weiterhelfen und zu guter Letzt natürlich das Bündnis gegen Cybermobbing e.V.