Wie dir dein Körper zeigen will, dass du (zu) gestresst bist

Wann immer ich richtig gestresst oder unruhig bin, fängt ein kleiner Muskel in meinem Hals an zu zucken – regelmäßig und über mehrere Tage hinweg, bis er dann nach einiger Zeit von alleine damit aufhört. Ich war irgendwann sicher, dass dieses Zucken bedeutete, ich würde bald sterben; schließlich war es direkt an meiner Halsschlagader. Also machte ich einen Arzttermin aus – und siehe da: Gesichts- und Körperzuckungen wie diese sind weit verbreitete Symptome von Stress, Angst und Unruhe