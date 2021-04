"Le stress provoque des tensions musculaires, ce qui perturbe l'énergie nerveuse et les signaux corporels", explique-t-elle. "L'anxiété peut également entraîner un surplus d'adrénaline. Par conséquent, certains muscles peuvent commencer à se contracter. Les gens peuvent développer une variété de tics ou de contractions musculaires à cause du stress. Les spasmes des bras et des jambes, par exemple, peuvent aussi être courants".