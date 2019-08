Laut Stephanie Tourles, einer Aromatherapeutin, Kräuterheilkundigen und Autorin von Stephanie Tourles’s Essential Oils: A Beginner’s Guide , gibt es bestimmte Öle, die bei Menstruationsproblemen helfen können. Sie selbst hatte früher sehr starke Schmerzen, welche sie ursprünglich mit der Umstellung auf eine vegane Ernährung in den Griff bekam. Als sie später jedoch auf eine hauptsächlich pescetarische Ernährung umstieg, kamen die Krämpfe zurück, wenn auch nicht mehr so stark. Also probierte sie ein Rezept aus, das auf ätherischen Ölen basierte und womit sie ihren Bauch und ihren Rücken einrieb. Und siehe da: Die Krämpfe waren so gut wie verschwunden! „Manche ätherische Öle wirken bei Krämpfen und Reizbarkeit sehr entspannend auf das zentrale Nervensystem“, erklärt Tourles. „Wenn wir starke Schmerzen haben, schaltet der Körper manchmal in den Kampf-oder-Flucht-Modus – sprich: [Dein Körper] verspannt und macht sich bereit, wegzurennen. Mit den richtigen Ölen kannst du gegen das angespannte, einengende, nervöse Gefühl vorgehen.“