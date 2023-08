TikToks Trends ist die Meinung von Männern offiziell egal

Auch Promis wie Doja Cat setzen auf die Hilfe professioneller Make-up-Artists wie Laurel Charleston , um die Schönheitsideale von traditionellem, glamourösem oder schlichtweg „hübschem“ Make-up anzufechten. Das Ergebnis sind einige der kreativsten und außergewöhnlichsten Looks, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. So hat Charleston zum Beispiel schon Dojas ganzen Körper mit blutroten Swarovski-Kristallen dekoriert, abstrakte und detaillierte Kunstwerk auf ihren rasierten Kopf gemalt und sie mithilfe von Prothesen aussehen lassen wie Karl Lagerfelds Katze Choupette. Niemand könnte behaupten, auch nur einer dieser Looks solle den traditionellen Standards von „Schönheit“ entsprechen. Aber genau das macht sie so reizvoll.