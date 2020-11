Dans le sillage de #MeToo, les femmes affichent aujourd'hui leur volonté de rompre avec la "porn culture" et l’hypersexualisation des femmes, caractéristique des années 2000 et 2010. Des clips comme "Baby One More Time" de Britney aux mannequins glamour Katie Price et Jodie Marsh qui ont fait la une de tous les magazines, le message était clair : pour être vue, une femme doit être sexy. Parallèlement, en 2019, Billie Eilish, une chanteuse qui a fait du look oversize un uniforme pour éviter d'être sexualisée, est en tête des ventes d'albums. Ce rejet de l'hypersexualisation se popularise également dans le domaine de la beauté. Dominic indique : "Le maquillage est un reflet de ce qui se passe dans notre société, et aujourd'hui, les femmes prennent enfin position contre l'oppression masculine. Ces nouveaux looks sont une manière de dire : 'Je veux me débarrasser de ses atours pour que vous me voyiez simplement comme une personne non-sexuelle et non comme un objet de désir'".