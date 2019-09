En terme de cibles, florence by Mills ne proposera que des produits vegan et certifiés par la PETA, avec des prix situés entre 8,50€ et 29€. Parmi eux : un masque rafraîchissant, des pads en gel pour les yeux, une crème teintée pour les peaux claires et une crème de blush. On ne sait pas encore quand la gamme sera disponible en France, mais on sait déjà qu'elle sera distribuée chez Ulta Beauty aux Ètats-Unis et Boots en Angleterre.